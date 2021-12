Maria Sakkari ist Griechenlands Sportlerin des Jahres

Große Ehre für Maria Sakkari: Die 26-Jährige wurde als Griechenlands Sportlerin des Jahres ausgezeichnet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.12.2021, 07:32 Uhr

© Getty Images Große Ehre für Maria Sakkari

Belinda Bencic in der Schweiz, Alexander Zverev in Deutschland und nun auch Maria Sakkari in Griechenland: Die Tennisspieler räumen bei den derzeit stattfindenden Preisverleihungen so richtig ab. Am Mittwoch wurde Sakkari zum zweiten Mal in Folge zu Griechenlands Sportlerin des Jahres gewählt.

Die 26-Jährige gewann in der abgelaufenen Saison auf der WTA-Tour zwar kein Turnier, stieß aber unter anderem dank zweier Semifinaleinzüge bei den French und US Open bis auf Weltranglistenposition sechs vor. Nicht zuletzt deswegen nahm Sakkari 2021 auch an den WTA Finals in Guadalajara teil.

Ihr männliches Pendant Stefanos Tsitsipas ging hingegen leer aus. Basketballspieler Giannis Antetokounmpo konnte den Titel - wie auch Sakkari - zum zweiten Mal en suite holen. 2019 war Tsitsipas noch als Griechenlands Sportler des Jahres ausgezeichnet worden.