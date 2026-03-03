Mayday! Doppelpartner für Andreeva und Anisimova gesucht

Heute Abend (Ortszeit) soll in Indian Wells ein Mixed-Turnier gespielt werden. Das Feld muss aber wohl neu geordnet werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 08:02 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev wird es in Indian Wells wohl nicht an die Seite von Mirra Andreeva schaffen

Nicht, dass der „Eisenhower Cup“ von großer sportlicher Relevanz wäre. Aber so als Einstieg in das Combined Event in Indian Wells passt die Mixed-Veranstaltung ja ganz gut. Einige Teams kennen sich ja schon bestens, so haben Elena Rybakina und Taylor Fritz auch bei den US Open zusammen aufgeschlagen. Wie auch Iga Swiatek und Casper Ruud. Auch die Kombination zwischen Jasmine Paolini und Matteo Berrettini scheint eine natürliche zu sein.

Was auch für die Combo Daniil Medvedev und Mirra Andreeva gilt. Und bis zu einem gewissen Grad auch für Amanda Anisimova und Andrey Rublev - die Amerikanerin hat ja russische Wurzeln.

Allerdings werden sich die Veranstalter wohl um neue Partner für Andreeva, die im Einzel ja als Titelverteidigerin startet, und Anisimova umsehen müssen: Denn Rublev und Medvedev hingen gestern Abend noch in Dubai fest. Und werden es wohl nicht rechtzeitig ins Tennis Paradise schaffen. Zumindest nicht zum Mixed - denn für den Einzel-Wettbewerb sind sowohl Medvedev wie auch Rublev ausgelost worden.



