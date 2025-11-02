Mboko, Tagger, Tjen: Die Aufsteigerinnen beenden die "reguläre" Saison stark

In der letzten regulären Woche der WTA-Saison 2025 konnte mit Victoria Mboko, Lilli Tagger und Janice Tjen drei der Aufsteigerinnen des Jahres noch einmal groß aufzeigen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.11.2025, 16:16 Uhr

© Getty Images Victoria Mboko, Lilli Tagger und Janice Tjen haben 2025 enorme Sprünge in den WTA-Charts geschafft

Natürlich steht man am heutigen Sonntag mit Blick auf die WTA-Tour unter den Eindrücken der Events in Hongkong, Jiujiang und Chennai. Und dort haben mit Victoria Mboko, Lilli Tagger und Janice Tjen drei Spielerinnen aufschlagen, die in jedem Fall zu den Aufsteigerinnen der Saison 2025 gehören. Allen voran natürlich Mboko, aber auch Tagger und Teen haben riesige Schritte Richtung Weltspitze gemacht. Der Reihe nach:

Ganz vorne steht sicherlich Victoria Mboko, 19 Jahre alt, Kanadierin. Gestartet ist sie in die Saison 2025 als Nummer 333, abschließen wird Mboko diese als Nummer 18. Ihren ersten Einsatz auf der „großen“ Tour hatte sie in Miami, wo sie gleich gegen Camilla Osorio gewann. In Roland-Garros ging es dann schon in die dritte Runde. Und der ganz große Durchbruch kam beim Heim-1000er in Montreal - mit Siegen u.a. gegen Coco Gauff, Elena Rybakina und im Endspiel Naomi Osaka. Die Bestätigung für diesen Erfolg dauerte zwar ein bisschen, mit dem Titelgewinn heute in Hongkong ist diese aber endgültig erfolgt.

Tagger Anfang 2025 noch außerhalb der Top 700

Wie Victoria Mboko hat auch Janice Tjen in den unteren Sphären des professionellen Frauentennis eine phänomenale Siegesserie hingelegt. Auf der ganz großen Bühne machte die schon 23-Jährige bei den US Open auf sich aufmerksam. Mit dem heutigen Titelgewinn in Chennai verbessert sich Tjen auf Platz 53. Ausgangspunkt zum Start der Saison: Weltranglisten-Platz 413.

Und dann ist da noch Lilli Tagger. Die 17-jährige Osttirolerin hat bei ihrem ersten Hauptfeld-Einsatz auf der WTA-Tour in Jiujiang einen bemerkenswerten Lauf hingelegt, musste sich erst im Endspiel Anna Blinkova geschlagen geben. Für den in Sachen Renommee wichtigsten Erfolg des Jahres, den Gewinn des Juniorinnen-Titels in Roland-Garros, gab es zwar keine Punkte. Der Sprung von 765 auf nunmehr 154 ist zahlenmäßig sogar der größte der drei Aufsteigerinnen.

