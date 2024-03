Miami Open: Rybakina hat die Meriten, Collins das Momentum

Elena Rybakina und Danielle Collins bestreiten heute das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami. Für die US-Amerikanerin Neuland. Rybakina hat schon zwei Events dieser Kategorie gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.03.2024, 07:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Elena Rybakina strebt ihren dritten 1000er-Titel an

Von Jens Huiber aus Miami

Die Beobachtung ist nicht neu, aber vielleicht fällt einem bei einem kombinierten Event, das sich über nunmehr zwölf Tage erstreckt, auch eher auf, wie leer die Anlage im Vergleich zu Beginn des Turniers ist. Nun kommt in Miami dazu, dass die Tennisgäste tatsächlich nur auf Durchreise sind, schon bald werden Max Verstappen, Charles Leclerc und Co. über den Parkplatz vor dem Hard Rock Stadium ihre Runde ziehen.

Zuvor werden aber noch die beiden Einzel-Champions gekürt. Und der Vortritt gebührt den Frauen, namentlich Elena Rybakina und Danielle Collins. Geht es nach den Zwischennoten bei diesen Miami Open, dann müsste Collins eigentlich die Nase vorne haben. Die Lokalmatadoren hat nachgerade gnadenlos eine Gegnerin nach der anderen aus dem Weg geräumt, mit einer Verve, die man aus ihren früheren Tagen kennt. Was sie denn von damals unterscheide, wurde Collins im Tennis Channel gefragt. In erster Linie die bessere Kleidung, gab Collins munter zurück. Ein Triumph in Miami wäre die Krönung ihrer Karrieren nach der Saison 2024 endet.

Rybakina hat schon zwei 1000er gewonnen

Elena Rybakina dagegen steht mittendrin in einer bemerkenswerten Laufbahn, in der sie seit dem Triumph in Wimbledon 2022 eigentlich mit „House Money“ spielt. Was so viel heißt: Den einen ganz großen Titel, dem andere jahrelang (und oft vergeblich) hinterherlaufen, den hat die gebürtige Russin schon. Aber dieser Sieg in London hat Elena Rybakina eher hungrig denn satt gemacht. Miami könnte ihr drittes 1000er-Championat werden, im vergangenen Jahr gewann sie in Indian Wells und Rom.

Gegen Danielle Collins hat Elena Rybakina die letzten drei Matches gewonnen, jeweils in drei Sätzen. Und ist auch mit Anlässe wie jenem eines WTA-Tour-1000-Endspiels besser vertraut. Entscheiden wird wohl, no na, die Tagesform. Und vielleicht das Publikum beim letzten Ritt von Danielle Collins in Florida.

Hier das Einzel-Tableau in Miami