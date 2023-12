Naomi Osaka ist bereit für das "zweite Kapitel"

Das Comeback von Mama Naomi Osaka dürfte eines der ersten Highlights im Tennisjahr 2024 werden. Die US-Amerikanerin freut sich jedenfalls sehr auf ihre Rückkehr und lässt ihre Fans daran teilhaben. Sportliche Ziele gibt sie aber zunächst nicht aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 21:10 Uhr

© Getty Images

Vieles ist beim Comeback von Naomi Osaka noch unsicher – vor allem in welcher sportlichen Form sich die ehemalige Nummer 1 der Welt präsentieren wird. Fest steh aber: Osaka wird beim Brisbane International, das zwischen dem 31. Dezember und dem 07. Januar stattfindet, auf den Tennisplatz zurückkehren. 2019 und 2020 stand sie jeweils im Halbfinale.

Bevor es soweit ist, richtet Osaka eine Botschaft an ihre Fans und alle, die sie während ihrer Karriere unterstützt haben. Osaka, vierfache Grand-Slam-Siegerin, sieht ihr bevorstehendes Comeback als das nächste Kapitel ihrer Karriere: "Für alle, die mich über die Jahre hinweg unterstützt haben: Ich danke euch. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt und dass ihr es mit mir ausgehalten habt. Ich weiß, dass wir einige wirklich tolle Erinnerungen miteinander geteilt haben, und ich weiß auch, dass ich einige Dinge getan habe, von denen ich wünschte, ich hätte sie anders gehandhabt... Ich fühle mich sehr geehrt, Kapitel 2 dieser Tennisreise gemeinsam zu gehen, und ich freue mich so sehr darauf, euch nächstes Jahr zu sehen", schrieb Osaka in einer Nachricht auf ihrem X-Account.