Next Gen Finals: Alex Michelsen muss sich Landsamm Learner Tien beugen

Der zweitgesetzte Alex Michelsen musste sich bei den Next Gen ATP Finals im Halbfinale seinem Landsmann Learner Tien geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.12.2024, 18:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Letztes Jahr war dem US-Amerikaner Alex Michelsen kein einziger Sieg bei den Next Gen ATP Finnals in Jeddah geglückt, diesmal hielt sich der an zwei gereihte Jungspund in der Gruppenphase völlig schadlos und buchte eindrucksvoll sein Halbfinal-Ticket. Doch dort machte ihm sein an fünf gesetzter Landsmann Learner Tien einen Strich durch die Rechnung und setzte sich zum Ende hin eindeutig mit 2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1 durch.

Tien ist eine absolute Überraschung der inoffiziellen Nachwuchs-Weltmeisterschaft im Tennis. Zwar war der Kalifornier 2023 Finalist und Halbfinalist bei den Jugend-Wettkämpfen der Australian Open, respektive der French Open und konnte 2024 drei ATP-Challenger-Turniere in den USA gewinnen, auf großen Bühnen trat Tien allerdings kaum in Erscheinung. Die Finalteilnahme bei den diesjährigen Next Gen ATP Finals kann also ohne Übertreibung als sein bisher größter Erfolg angesehen werden.

Im zweiten Halbfinale des Tages, das gleich im Anschluss stattfinden wird, treffen der an acht gereihte Brasilianer Joao Fonseca und der Franzose Luca Van Assche aufeinander. Während Fonseca mit lupenreinen Auftritten bis in die Vorschlussrunde vordringen konnte, musste Van Assche sein einziges Gruppenspiel gegen Michelsen in vier Sätzen verloren geben.

Hier das Tableau in Jeddah