NextGen Finals: Fonseca schon im Halbfinale, Fils bleibt im Rennen

Joao Fonseca ist als zweiter Spieler nach Alex Michelsen in das Halbfinale des #NextGen Masters in Jeddah eingezogen. Turnierfavorit Arthur Fils könnte morgen folgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2024, 20:14 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca steht in Jeddah schon im Halbfinale

Joao Fonseca hat seinen Auftaktsieg bei den #NextGen Finals gegen Arthur Fils im zweiten Gruppenspiel eindrucksvoll bestätigt. Denn Fonseca besiegte den US-Amerikaner Learner Tien mit 4:0. 4:0, 1:4 und 4:2. Tien wiederum hatte in seinem ersten Match gegen Jakub Mensik gewonnen.

Der Tscheche ist in Jeddah bereits ohne Chance auf den Einzug in die Vorschlussrunde. Denn Mensik unterlag am heutigen Donnerstag Arthur Fils in drei Sätzen. Somit spielen Fils und Tien morgen um den zweiten Halbfinalplatz aus der Blauen Gruppe.

Ebenfalls schon unter den letzten vier steht Alex Michelsen, der nach Nishesh Basavareddy in der Roten Gruppe auch Luca van Assche bezwingen konnte. Basavareddy wiederum gewann gegen Juncheng Shang. Womit es auch in dieser Gruppe morgen zu einem Endspiel ums Weiterkommen kommt. Und zwar zwischen Basavareddy und van Assche.