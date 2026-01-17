Niemand außer „SinCaraz“? Der interwetten-Favoritencheck für die Australian Open 2026

Geht es nach den Quoten von interwetten, dann müssen sich alle Spieler, die nicht Carlos Alcaraz oder Jannik Sinner heißen, gleich von der Idee eines Triumphes bei den Australian Open verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 11:20 Uhr

© Getty Images Tja: Wer soll diese beiden in Australien 2026 schlagen?

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben die drei jüngsten Endspiele bei Grand-Slam-Turnieren gegeneinander bestritten, in Roland-Garros und bei den US Open hatte der Spanier die Nase vorne, in Wimbledon dagegen feierte Sinner seinen ersten Erfolg auf dem heiligen Rasen. Kein Wunder also, dass diese beiden Spieler bei interwetten haushohe Favoriten auf den Titel bei den Australian Open sind.

Sinner steht bei einer Quote von 1,73, Alcaraz bei 2,50. Danach kommt einmal lange nichts. Und dann Novak Djokovic, für dessen Titel man beim Happy Slam 2026 für einen Einsatz von 10.- EUR immerhin 130.- ER ausbezahlt bekäme. Nicht viel trauen die Buchmacher bei interwetten dagegen Alexander Zverev zu: Der Vorjahresfinalist steht lediglich bei einer Quote von 25:1.

Da könnte vielleicht noch mehr für Daniil Medvedev gehen, der ja das Vorbereitungsturnier in Brisbane gewonnen hat. Meddy hat aktuelle eine Titelquote von 23:1. Und das wars dann auch schon mit den aussichtsreichen Kandidaten. Denn Taylor Fritz folgt erst mit 40:1.

Interwetten sieht das Frauenfeld ausgeglichener

Bei den Frauen ist die Lage da schon deutlich ausgeglichener. Zwar geht laut Aryna Sabalenka laut interwetten als solide Favoritin ins Rennen, aber eben „nur“ mit einer Quote von 2,85:1. Dahinter folgt Iga Swiatek mit 5,75:1.

Große Stücke halten die Hinterwetten-Buchmacher auf WTA-Weltmeisterin Elena Rybkain, die als drittgrößte Favoritin gehandelt wird. Und zwar mit einer Quote von 7,75.

Oder macht es dann doch mal wieder eine Amerikanerin? Coco Gauff und Amanda Anisimova liegen mit einer Quote von 8,25 gleich auf, sollte man indes an eine Titelverteidigung von Madison Keys glauben und bei interwetten darauf 10.- EUR platzieren, dann gäbe es eine schöne Auszahlung von 300.- EUR.

