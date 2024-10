No, schau: Cam Norrie ist wieder da ...

Cameron Norrie kehrt nach dreimonatiger Verletzungspause wieder in den Tenniszirkus zurück. Zunächst einmal auf der ATP-Challenger-Tour.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2024, 14:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Cameron Norrie steigt nach dreimonatiger Pause wieder in den Tour-Betrieb ein

Cam Norrie hat seit seinem Aus gegen Rafael Nadal beim ATP-Tour-250-Turnier von Bastad kein professionelles Match mehr bestritten. Das war im Juli, Norrie musste daraufhin auch die Olympischen Spiele in Paris sausen lassen. Obwohl er mit der britischen Auswahl angereist war. Und in Roland-Garros ein paar Trainingseinheiten absolvieren konnte. Ein Start war dann aber doch nicht möglich - zumal Norrie als Außenseiter im Kampf um die Medaillen sicherlich auch nichts riskieren wollte.

Ein Vierteljahr später steht Norrie in den ATP-Charts immer noch auf Position 52. Hätte also locker einen direkten Platz im Feld des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai erhalten. Aber der mittlerweile 29-Jährige zog es vor, beim Challenger in Auvergne-Rhône-Alpes sein Comeback zu geben. Dort ist Norrie an Position eins gesetzt. Und mit einem sicheren 6:1 und 6:2 gegen den französischen Qualifikanten Etienne Donnet gestartet.

Norrie ist bei der Veranstaltung in Frankreich der einzige Spieler mit einem zweistelligen Ranking. Und nach dem Rückzug der Nummer zwei, Quentin Halys, noch ein umso größerer Favorit. Wobei es in Runde zwei gegen Stefanos Travaglia geht.

Vor etwas mehr als zwei Jahren noch stand Cameron Norrie übrigens auf Position acht der ATP-Weltrangliste. Insgesamt hat er fünf Titel auf der ATP-Tour gewonnen, den größten 2021 in Indian Wells.

Hier das Einzel-Tableau in Auvergne-Rhone-Alpes