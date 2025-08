Novak Djokovic auch in Cincinnati nicht am Start!

Novak Djokovic wird nach seiner Absage für das ATP-Masters-1000-Event in Toronto nun auch in Cincinnati fehlen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.08.2025, 21:38 Uhr

Novak Djokovic hat bei allen drei bisherigen Grand-Slam-Turnieren 2025 jeweils das Halbfinale erreicht, Will er das auch bei den US Open schaffen, dann würde das fast einem kleinen Wunder gleichkommen: Denn Djokovic wird ohne ein einziges Vorbereitungsmatch auf Hartplatz nach New York City kommen. Denn nach der Absage für Toronto hat sich der serbische Großmeister nun auch gegen einen Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati entschieden. Nicht aus gesundheitlichen Gründen übrigens, wie ESPN berichtet.

Sein bis dato letztes Match war jenes in der Vorschlussrunde von Wimbledon gegen Jannik Sinner. Da beklagte der mittlerweile 38-Jährige den Umstand, dass er in den späten Runde eines Majors oft nicht mehr genug im Tank habe, um mit Leuten wie Sinner oder Carlos Alcaraz mitzuhalten. Bei den Australian Open zu beginn der Saison musste Djokovic im Halbfinale gegen Alexander Zverev ja nach verlorenem ersten Satz aufgeben.

Sinner und Alcaraz in Cincinnati wieder dabei

Das Highlight der Spielzeit 2025 bleibt in sportlicher Hinsicht damit wohl der 100. Turniersieg seiner Karriere, den Novak Djokovic beim 250er-Event in Genf, direkt vor Beginn von Roland-Garros, eingefahren hat. In Miami stand der 24-malige Major-Champion ein paar Wochen davor ja im Endspiel, verlor aber überraschend gegen Jakub Mensik aus der Tschechischen Republik.

Abgesehen von der Absage von Novak Djokovic soll auf dem frisch renovierten Turniergelände in Mason, Ohio, aber wieder die gesamte Weltelite aufschlagen. Angeführt von Titelverteidiger Jannik Sinner, der bereits in Cincinnati angekommen ist. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen natürlich wieder auf Alexander Zverev. Der allerdings hat noch gute Chancen, das Event in Toronto für sich zu entscheiden. Zverev ist beim kanadischen Masters ja als Nummer eins gesetzt, trifft am Montagabend (Ortszeit) auf den Australier Alexei Popyrin, gegen den er alle drei bisherigen Matches gewinnen konnte.