Novak Djokovic feiert Auftaktsieg in Miami - gegen einen Falken

Novak Djokovic will in Miami endlich seinen 100. Tour-Titel holen. Einen ersten Contest hat er erfolgreich absolviert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 11:03 Uhr

Kennt ihr noch die TV-Sitcom Frasier? Der Radiopsychologe aus Seattle hatte hier mit einigen Hindernissen in seinem Leben zu kämpfen. Eins davon: Eddie, der Hund seines Vaters, der ihn stets anstarrte. Frasier legte es immer wieder darauf an, einen Starr-Wettbewerb zu gewinnen - meist vergeblich.

Womöglich hätte er mit Novak Djokovic üben sollen. Die Ausstrahlung des 24-fachen Majorchamps mag ob seiner kleinen Formkrise der vergangenen Monate unter Mitspielern etwas gelitten haben, diese Info scheint in der Tierwelt jedoch noch nicht angekommen zu sein.

Im Miami legte es Djokovic darauf an, einen Falken im “Wer blinzelt, verliert” zu besiegen. Und ging erfolgreich vom Testgelände.

Djokovic starrte energisch von Anfang bis Ende, während der Falke immer unruhiger wurde, dann blinzelte - und am Ende den Abflug machte. Djokovic quittierte seinen Sieg mit einer energischen Faust.

Miami Open: Djokovic zum Start gegen Rinky Hijikata

Womöglich der notwendige Schub fürs Selbstbewusstsein des Serben? Er hatte 2024 “nur” einen Turniersieg gefeiert, bei den Olympischen Spielen. Allerdings auch genau den, den er wollte. Bei den Australian Open 2025 musste er im Halbfinale verletzungsbedingt aufgeben.

Ernst wird es für Djokovic im Miami am Freitag. Dann tritt er in seinem Zweitrundenmatch gegen Rinky Hijikata an, der gegen seinen Landsmann Hamad Medjedovic zum Turnierauftakt erfolgreich war.

Djokovic peilt bei den Miami Open seinen siebten Turniersieg an. Der letzte Triumph in Florida liegt allerdings schon einige Zeit zurück: 2016 war's, damals im Finale gegen Kei Nishikori. Zuletzt war Djokovic in Miami allerdings nicht mehr am Start, sein letzter Auftritt stammt aus 2019.

