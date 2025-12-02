Ohne Steve Rettl: Sebastian Ofner hat sich von seinem Coach getrennt

Sebastian Ofner wird 2026 nicht mehr mit Coach Steve Rettl zusammenarbeiten. Das gab der Coach selbst bekannt und gab kurze Zeit später auch eine umfassende Begründung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.12.2025, 15:39 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner arbeitet ab sofort nicht mehr mit seinem Coach Steve Rettl zusammen.

Sebastian Ofner wird die Tennissaison 2026 mit einem neuen Coach angehen. Steve Rettl, fünf Jahre lang im Team des Steirers, trennte sich von seinem Spieler, nachdem dieser ein Angebot seines Übungsleiters ausschlug. Rettl selbst machte die Trennung auch öffentlich, was durchaus als Besonderheit zu bewerten ist, da meistens die Spieler die Veränderungen in ihrem Team bekanntgeben.

“Ich wollte mehr Einfluss auf das Training haben”, sagte Steve Rettl in einem Interview mit Kleine Zeitung. Dahinter steckte der Wunsch des Tennistrainers, dass Sebastian Ofner sich der Akademie Rettls in Bruck anschließt. Doch das lehnte Ofner ab. Daraufhin kam es zur Trennung des durchaus erfolgreichen Duos, das freundschaftliche Verhältnis bleibt jedoch bestehen.

Rettl führte Ofner in die Top 50

Steve Rettl führte seinen Schützling bis in die Top 50 der Weltrangliste. Gemeinsam stießen sie 2023 in das Achtelfinale der French Open vor und erreichten ein Endspiel auf der ATP Tour, welches Ofner 2024 auf Mallorca gegen Alejandro Tabilo verlor.

Nun stehen die Zeichen auf Neuanfang beim verletzungsgeplagten Österreicher, der seit Wimbledon kein Match mehr für sich entscheiden konnte. Ofner selbst äußerte sich bisher nur sehr knapp zu den Veränderungen in seinem Team: “Danke Steve. Es waren geile Jahre. Ich wünsche dir nur das Beste.”

Zeit für viele Worte hat Sebastian Ofner auch keineswegs, denn die Suche nach einem neuen Coach dürfte bereits auf Hochtouren laufen.