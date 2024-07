Olympia 2024: Schweres Los für Angelique Kerber - Osaka wartet in Runde Eins

Die Olympischen Spiele sind das letzte Turnier der großen Karriere Angelique Kerbers. Und der Start hält direkt eine schwere Aufgabe bereit. Naomi Osaka ist die Erst-Runden-Gegnerin der deutschen Ausnahmespielerin.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.07.2024, 15:20 Uhr

Eine Stunde nachdem Kerber verkündete, dass die Olympischen Spiele die letzte Etappe ihrer Karriere sind, stand die Auslosung der Erst-Runden-Matches fest. Die deutsche Silbermedaillensiegerin von 2016 trifft auf die Japanerin Naomi Osaka. Beide feierten dieses Jahr ihr Comeback auf der Tennisbühne. Im direkten Vergleich führt Kerber mit 4:2-Siegen, aber noch nie standen sich beide Grand-Slam-Siegerinnen auf Sand gegenüber.

Kerber vs. Osaka- keine neue Geschichte

Die erste Begegnung der beiden Grand-Slam-Siegerinnen war 2017 bei den US-Open. Die ungesetzte Osaka gewann überraschend in zwei glatten Sätzen gegen die an sechs gesetzte Kerber, die zudem auch noch als Titelverteidigerin des vorigen Jahres an den Start ging. Ein großes Ausrufezeichen der damals ungesetzten 19-jährigen Japanerin, die sich das Jahr danach und im Jahr 2020 den Titel in New York holte.

Nach dieser ersten Begegnung sicherte sich die Deutsche die Revenge und gewann die nächsten vier Aufeinandertreffen. Zwei Siege fuhr Kerber noch im Jahr 2017 ein. 2018 setzte sich die damals 30-jährige in der zweiten Runde in Wimbledon durch und gewann später das Turnier und ihren dritten Grand-Slam-Titel. Im Oktober trafen die Spielerinnen in der Gruppenphase der WTA-Finals aufeinander, wo Kerber das einzige Drei-Satz-Match zwischen den Grand-Slam-Siegerinnen für sich entscheiden konnte. Nach einer vierjährigen Pause kam es in der ersten Runde der Miami Open zum bisweilen letzten Match, welches Osaka in zwei Sätzen gewann.

Die zehn Jahre ältere Deutsche steht momentan auf dem 217. Platz der Weltrangliste, Osaka auf dem 102. In der langen Karriere Kerbers konnte die deutsche Ausnahmespielerin doppelt so viele Titel auf der WTA-Tour holen wie Osaka (14 insgesamt) und konnte auch mehr als doppelt so viele Siege einfahren. Bei den Grand-Slam-Siegen hat Osaka allerdings die Nase mit einem Titel vorn. Sie gewann 2018 und 2020 die US-Open und im Jahr 2019 und 2021 die Australian Open. Kerber stand bereits 2011 im Halbfinale der US-Open, der Titel folgte vier Jahre später, zusammen mit ihrem ersten Grand-Slam-Sieg bei den Australian Open. 2018 folgte der Sieg in Wimbledon.

Hier das Einzel-Tableau der Damen