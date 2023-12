Orange Bowl: Klugman und Panarin triumphieren

Beim prestigeträchtigen Orange Bowl in Florida sicherten sich die erst 14-jährige Britin Hannah Klugman und der 18-jährige Danil Panarin aus Russland den Einzeltitel im U18-Wettbewerb.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.12.2023, 13:12 Uhr

© Getty Images Hannah Klugman steht vor einer großen Zukunft.

Seit jeher sind die Orange Bowl International Tennis Championships ein wahres Paradies für die weltweiten Tennis-Scouts. In verschiedenen Altersklassen präsentieren sich dort die Grand-Slam-Champions von morgen. So verewigten sich in der „Königsklasse“ bei den U18 ehemalige Major-Champions wie Jim Courier, Andy Roddick, Roger Federer sowie Dominic Thiem in der Siegerliste. Auch Caroline Wozniacki, Sofia Kenin, Bianca Andreescu und Coco Gauff durften in ihrer Juniorinnenzeit in Florida den Siegerpokal in die Höhe recken.

Schon der Blick auf das Alter der beiden Finalistinnen bei der diesjährigen Ausgabe des mit J500 kategorisierten Turniers der ITF World Tennis Tour Juniors lässt große Taten in der Zukunft erahnen. Auch der Aspekt, dass beide Spielerinnen aus dem Förderprogramm zweier Grand-Slam-Nationen stammen, verwundert nicht. Mit 6:3, 6:3 behielt die Britin Hannah Klugman die Oberhand gegen die 15-jährige Tyra Caterina Grant aus den Vereinigten Staaten. Für die 14-jährige, die in diesem Jahr bereits bei den Damen in der Qualifikation für Wimbledon am Start war, war der Erfolg in Plantation der dritte Saisonerfolg bei den Juniorinnen.

Bei den Junioren spielten sich zwei ungesetzte Spieler bis ins Endspiel vor. Dort besiegte der 18-jährige Danil Panarin, der seit seinen drei Titelgewinnen in niedrigeren Kategorien auf heimischem Boden seit 2021 ohne Turniersieg war, Luca Preda aus Rumänien mit 6:4, 6:1. Der 17-jährige Preda, der in diesem Jahr den Titel bei den ITF German Juniors in Bamberg holen konnte, ist im nächsten Jahr noch bei den Junioren spielberechtigt und wird dort ein gewichtiges Wort bei den Junioren-Grand-Slams mitreden, während der Champion Panarin sein Glück auf dem Herren-Circuit versuchen wird.

