Orange Bowl: Adolfo Daniel Vallejo und Petra Marcinko holen die Titel

Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay) und Petra Marcinko (Kroatien) haben bei der legendären Orange Bowl die U18-Konkurrenz gewonnen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.12.2021, 12:17 Uhr

© Twitter / @martincito6 Adolfo Daniel Vallejo

Vallejo schlug im Finale den an zwei gesetzten Bruno Kuzuhara aus den USA mit 6:2, 6:3. Marcinko gewann gegen Diana Shnaider aus Russland mit 3:6, 6:1, 6:3.

Bei den U16-Jährigen gewannen Quang Duong (USA) und Kate Kim (USA).

Orange Bowl: Auch Roger Federer und Dominic Thiem unter den Siegern

Die Orange Bowl ist einer der bekanntesten Jugendwettbewerbe, viele der Siegerinnen und Sieger haben später den Sprung in die Weltspitze geschafft. Björn Borg gewann bei den U18-Jährigen in 1972, Ivan Lendl in 1977, Roger Federer in 1998 - und vor zehn Jahren, in 2011 also, siegte Dominic Thiem.

Bei den Damen gewannen unter anderem Anna Kournikova (1995), Vera Zvonareva (2000, 2001), Caroline Wozniacki (2005), Bianca Andreescu (2015) und Coco Gauff (2018).