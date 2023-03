Otte übersteht die erste Runde in Indian Wells

Achtungserfolg für Oscar Otte: Der Kölner gewinnt in der ersten Runde von Indian Wells gegen Laslo Djere in zwei Sätzen. Nun wartet aber ein dicker Brocken auf den Deutschen in der kalifornischen Wüste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2023, 22:45 Uhr

Ist das der Anfang von einer Trendwende? Oscar beezwingt in der ersten Runde von indian Wellt mit 6:3 und 7:5 und steht damit wie im Vorjahr in der zweiten Runde bei dem MAsters-Turnier. Für den 29-Jährigen verlief der Start in das Tennis-Jahr 2023 bisher alles andere als berasuchend. Nur zwei Siege konnte er bis dato einfahren. Dem stehen sechs Niederlagen gegenüber. Bei seinem letzten Turnier in Acapulco musste der Kölner zudem gegen Jacopop Berrettini im dritten Satz verletzungsbedingt aufgeben.

Im ersten Satz war Otte der besser Spieler, vergab aber viele Chancen, so dass das Ergebnis knapper war, als der Spielverlauf. Besonders bei seinen Aufschlagspielen hatte Djere große Probleme.

Im zweiten Satz war das Match deutlich ausgeglichener und Djere hatte weniger Mühe bei seinem eigenen Service Game und hielt lang seinen Aufschlag. Zum Ende schlug der Otte dann aber eiskalt zu und nutzte die Breakchance zum späten 6:5. Das Spiel beendete der Kölner stilecht mit seinem siebten Ass. Dort geht es gegen Khachanov, der an Nummer 13 gesetzt ist.