Padel: Das sind die aktuell besten Spieler der Welt

An der Spitze der Padel-Weltrangliste wird weiterhin konsequent Spanisch gesprochen. Ganz oben steht aktuell Arturo Coello.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2024, 16:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Arturo Coello führt derzeit die Padel-Weltrangliste an

Der Kampf um die Spitze der aktuellen Padel-Weltrangliste würde auch im Fußball einen Klassiker abgeben: Es ist ein Duell zwischen Spanien, dem regierenden Europameister, gegen Argentinien, den jüngsten Champion bei einer Fußball-WM. Tatsächlich ist die Dominanz der spanisch sprechenden Spieler im Padel aber noch weit größer als im Fußball: Denn die ersten 17 Plätze der offiziellen Padel-Charts werden entweder von spanischen oder argentinischen Profis bekleidet.

Ganz oben steht im Moment Arturo Coello. Der Arbeitsnachweis des 1,90 Meter großen Linkshänders aus Valladolid liest sich alleine für die jüngsten fünf Turniere fast unwirklich. Coello hat die Turniere in Málaga, Madrid, Rotterdam, Oysho, Paris und Dubai allesamt gewonnen. Naturgemäß nicht alleine - sondern mit seinem argentinischen Partner Augustin Tapia. Der in den Charts auch Platz zwei belegt.

Auf Position drei liegt erneut ein Linkshänder, nämlich der Spanier Alejandro Galan. In den vergangenen Jahren hat Galan die Szene an der Seite von Juan Lebron (der ist aktuell die Nummer sechs der Welt) dominiert, nun läuft es mit Federico Chingotto aus Argentinien fast schon wieder genauso gut. An Coello und Tapia gab es aber zuletzt kein Vorbeikommen: Bei all deren genannten Titeln verloren Galan und Chingotto im Endspiel gegen die Klassenbesten.

Deutschsprachige Spieler findet man in den Top 100 übrigens nicht. Was leicht erklärt ist: Die großen Punkte für die Weltrangliste des Welt-Padel-Verbandes FIP gibt es bei den Premier-Turnieren zu gewinnen. Und dort sind die Felder so klein, dass nur die ohnehin schon etablierten Spitzenspieler einen Platz in den Tableaus bekommen.