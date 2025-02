Padel: Erste WM findet in Kuwait statt

Vom 3. bis zum 9. November 2025 werden die Padelprofis in Kuwait erstmals offiziell ihre Weltmeister bei den Frauen und Männern ermittelt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2025, 13:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Die Padelprofis werden im November 2025 erstmals Weltmeister küren

Zunächst mal ein Blick auf das Geld: Wenn Anfang. November in “The Arena Kuwait” auf dem dortigen Center Court und in der Rafa Nadal Academy auf weiteren Plätzen die ersten offiziellen Weltmeister und Weltmeisterinnen im Padel ermittelt werden, gibt es gutes Geld zu verdienen. Insgesamt sind eine Million US Dollar ausgelobt, zu gleichen Teilen für die Frauen und die Männer.

Die Premier Padel Tour war bereits im vergangenen Jahr in Kuwait zu Gast. Offenbar fiel das Echo so positiv aus, dass die International Padel Federation (FIP) nun mit einer noch größeren Veranstaltung dorthin zurückkehrt. Auf die Gewinner-Paare warten neben dem Preisgeld 2.000 Punkte für die Weltrangliste, für die Finalisten gibt es 1.200 Zähler.

Das Tableau für die Männer wird 48 Teams beinhalten, jenes für die Frauen 40. Spannend: Die Paare dürfen auch mit Profis aus unterschiedlichen Ländern besetzt sein.