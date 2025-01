Padel ist auch bei den Australian Open präsent

Auch bei den Australian Open wird die große Bühne genutzt, um die Popularität des Padel-Sports zu steigern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 07:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andy Murray wird während der Australian Open eher nicht zum Padel-Schläger greifen

Man kennt das ja mittlerweile von einigen großen Tennis-Events: Wenn sich die Fans der größten Rückschlagsportart der Welt treffen, dann wird diese Gelegenheit von noch etwas kleineren Disziplinen gerne genutzt, um für sich Werbung zu machen. Was in Spanien und Argentinien vielleicht gar nicht mehr stimmt - weil Padel dort in Sachen Popularität schon sehr weit vorne angekommen ist.

Die Australier wie auch die Franzosen neigen mit großer Mehrheit dann aber doch zum klassischen Tennis. Was ein gewisses Grundinteresse am Padel indes nicht ausschließt. Weshalb etwa in Stade Roland-Garros schon große Padel-Events durchgeführt wurden. Ja, selbst während er French Open hatten die Veranstalter schon einmal einen der ohnehin nicht allzu zahlreichen Courts geopfert, um dem Padel-Sport eine Bühne zu geben.

Bei den aktuell laufenden Australian Open ist es nun ähnlich. Dort hat Red Bull eine Padel Arena aufgebaut, fast täglich wird den Fans etwas geboten. Als Sportloches Highlight werden vom 17. bis zum 19. Januar auch ein paar Profis ein Turnier austragen.

Nicht ausgeschlossen, dass sich auch Andy Murray das mal anschaut. Murray ist ja für neue Dinge stets offen, hat sich auch schon bei Veranstaltungen des britischen Tennisverbandes auf dem Padel-Court gezeigt. Ins Turniergeschehen eingestiegen ist aber ein anderer Ex-Major-Champion im Tennis: Patrick Rafter. Gut möglich, dass der zweimalige US-Open-Sieger auch in Melbourne aufgeigt.