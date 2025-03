Padel: Sieben Tipps für den perfekten Einstieg

Wollt Ihr auch endlich Padel spielen? Wir haben die wichtigsten Tipps und Tricks, wie Ihr von Anfang an eine richtig gute Figur auf dem Platz macht.

von Jeremías San Martín/Red Bull Content Pool

zuletzt bearbeitet: 21.03.2025, 22:13 Uhr

© Red Bull Content Pool Juan Lebron ist einer der besten Padelprofis der Welt

Die meisten Leute entdecken Padel durch Freunde und oft reichen schon die ersten 10 Minuten aus, um sich Hals über Kopf in den Tennis-Squash-Hybrid zu verlieben. Aber das hat nicht nur Vorteile, denn nicht selten fehlen die Grundkenntnisse, die für eine fehlerfreie und korrekte Spielausführung nötig sind. Und genau deswegen sind wir da: Hier findest du alles, was du wissen musst, bevor du deine ersten Bälle übers Netz donnerst!

Tipp 1 - Die Wände

Die Wände und Banden sind für Anfänger oft am seltsamsten am Spielfeld -- und das ist ganz normal. Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, dass der Ball über die Wände springen kann und plötzlich die Richtung ändert. Egal ob bei Tennis, Squash oder Padel, die Technik und das Absprungverhalten des Balles sind einfach sehr unterschiedlich und müssen erst kennengelernt werden.

Tipp 2 - Mehr Geschick als Kraft

Den Ball so oft wie möglich über das Netz zu spielen, das einzigartige Geräusch beim Schlagen, die schnellen Abpraller, die Gegner, die gemeinsam mit dir am Platz alles geben -- all das sind die reizvollen Dinge dieser populären Ballsportart. Aber was vielen nicht klar ist: Bei Padel geht es nicht um Kraft oder Stärke. Übermäßige Gewaltanwendung verursacht häufig sogar Probleme und ist kontraproduktiv. Das richtige Timing beim Smashen ist beispielsweise viel entscheidender. Es gibt natürlich auch Schläge, die maximalen Kraftaufwand erfordern, aber das ist nur selten der Fall. Am Anfang geht es vor allem darum, ein Gefühl für den Ball zu bekommen und ihn zu kontrollieren. Erst dann solltest du dich auf die Qualität und Härte deiner Schläge konzentrieren.

Tipp 3 - Im Team spielen

Padel ist die perfekte Sportart für alle, die gerne in Gesellschaft sind. Warum? Weil es im Doppel gespielt wird. Das bedeutet, man hat immer einen Partner neben sich, den man für die Fehler verantwortlich machen kann.

Ein guter Tipp ist, sich als Doppelpartner jemanden zu suchen, der zirka auf dem gleichen Niveau ist wie du, denn so könnt ihr sowohl taktisch als auch spielerisch besser zusammenarbeiten. Auf dem Platz solltet ihr eure Spielzüge so gut es geht gemeinsam spielen und die Räume am Netz gut abdecken -- ohne zusammenzustoßen natürlich, denn an erster Stelle sollte immer noch der Spaß stehen!

Tipp 4 - Aufschlag üben

Nimm dir Zeit, um die Aufschlag-Technik gründlich zu trainieren. Padel ist ein Sport, der relativ leicht zu erlernen ist, was aber auch bedeutet, dass sich Spieler oft zu schnell eingewöhnen und es nicht für wichtig halten, die Basics zu verinnerlichen. Um deine Aufschlag zu verbessern, musst du ihn immer und immer wieder üben. Das Wichtigste dabei? Präzision. Der Trick ist, den Ball schulterhoch zu werfen und darauf zu achten, dass er sich vor dem linken Fuß befindet. Dann solltest du den Ball auf Höhe der Hüfte treffen. Dann geht es darum, dass der Ball so hoch wie möglich abspringt, denn das macht es für die Gegner umso schwieriger, einen Gegenangriff zu starten. Nach dem Aufschlag läuft man nach vorne Richtung Netz, um in eine gute Angriffsposition zu kommen.

Tipp 5 - Auf beiden Seiten spielen

Jetzt, wo wir dir die wichtigsten Dinge über Spielablauf und Technik verraten haben, solltest du einmal die Seite wechseln. Das heißt, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite zu spielen. Auf diese Weise wirst du besser verstehen, was man auf den verschiedenen Positionen tun muss. Außerdem verwandelt es dich in einen vielseitigeren Spieler und du wirst damit automatisch zu einem besseren Teamkollegen.

Tipp 6 - Richtig aufwärmen

Wir kennen es alle: Manchmal ist man einfach zu faul, um sich aufzuwärmen. Aber denke daran, gezieltes Warm-Up vor dem Padelmatch kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen, aber auch, ob man sich verletzt oder nicht. Diese fünf oder zehn Minuten vor dem Match sollte man deswegen unbedingt nutzen, um die Muskeln und Gelenke warm zu machen und den Körper auf Temperatur zu bringen.

Tipp 7 - Finde den richtigen Schläger

Die meisten Experten sind sich einig, dass der richtige Schläger der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Nimm dir also Zeit bei deiner Wahl und passe deinen Schläger unbedingt an dein Niveau und an deine Spielweise an.