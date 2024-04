Porsche Tennis Grand Prix: Laura Siegemund kämpft vergeblich - Aus gegen Kostyuk

Laura Siegemund ist beim Porsche Tennis Grand Prix ausgeschieden. Sie verlor nach 3 Stunden und 9 Minuten gegen Marta Kostyuk mit 3:6, 7:6 (4) und 4:6.

von Florian Goosmann aus Stuttgart

zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 21:20 Uhr

© Porsche Laura Siegemund

Nichts wird es mit einem erneuten Frühlingsmärchen für Laura Siegemund. Die Turniersiegerin aus 2016 verlor diesmal zum Auftakt - nach einer starken kämpferischen Leistung.

Siegemund fand erst spät ins Spiel, holte sich nach 3:5-Rückstand im zweiten Satz noch den Ausgleich. Und drehte beinahe auch noch den dritten Satz, in dem sie ebenfalls mit 2:4 zurücklag, in einem langen Aufschlagspiel Kostyuks das Rebreak schaffte. Und beim 4:4 auch noch mal mit einem 0:30 am erneuten Break schnupperte. Kostyuk aber hielt und schaffte ihrerseits das Break zum Matchgewinn.

"Danke für euren Support. Ich weiß, sie ist eure Spielerin, aber es war nett, nach meinen Punkten ein paar Jubelrufe zu hören", sagte Kostyuk im Anschluss.

Kostyuk trifft nun auf Qinwen Zheng.

Siegemund trotzt dem Jetlag

Siegemund sprach nach dem Match von einem "heartbreaking loss" - nach einer eben starken Leistung ihrerseits. Das war sie tatsächlich, erst recht angesichts der Umstände: Die 36-Jährige hatte am Samstag noch im Rahmen des Billie Jean King Cups in Brasilien den entscheidenden dritten Punkt für das deutsche Team geholt, dann ging's quasi vom Platz ins Flugzeug, Ankunft in Deutschland am Sonntagabend. Am Dienstagnachmittag dann spielte Siegemund bereits ihr Erstrundendoppel (und gewann), nun ein mehr als dreistündiges Einzel.

Und an der Kraft habe es am Ende nicht gelegen, dass es nicht gereicht habe, erklärte sie. Es seien eben die paar Punkte hier und da, die eine richtige oder falsche Spielentscheidung gewesen, die den Ausschlag gegeben hätten. "Ich bin stolz auf meine Leistung", so ihr Fazit - zurecht.

Jabeur beendet Niederlagenserie

Zuvor hatte Ons Jabeur einen wichtigen, weil zuletzt so seltenen Sieg gefeiert. Die Tunesierin schlug Ekaterina Alexandrova nach hartem Kampf mit 2:6, 6:3, 7:6 (1) und durchbrach damit ihre Serie von zuletzt fünf Niederlagen in Folge.

"Sie ist eine unglaubliche Spielerin, hat zuletzt die Nummer 1 geschlagen. Ich bin einfach froh, gewonnen zu haben. Ich habe fast keine Stimme mehr", sagte Jabeur im Anschluss. Jabeur gab in der Pressekonferenz auch zu, das Turnier beinah abgesagt zu haben - zu gering aktuell ihr Selbstvertrauen nach den vergangenen Wochen und Monaten.

Jabeur hatte zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen gehabt, ist jetzt aber wieder schmerzfrei.

Ebenfalls weiter: Anastasia Potapova nach einem 6:4, 4:6, 6:3 gegen Liudmila Samsonova.

Am Abend spielt noch Angelique Kerber ihr erstes Match des Turniers - Gegnerin ist Emma Raducanu.