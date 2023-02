Porsche Tennis Grand Prix: Sabalenka und Swiatek schlagen in Stuttgart auf

Auch dieses Jahr kann der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart wieder ein erstklassiges Feld präsentieren. Auch die amtierende Australian-Open-Siegerin und die Überspielerin aus dem letzten Jahr sind bei dem Event in Schwaben am Start – und haben noch eine Rechnung offen.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 11:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Sabalenka.jpg

Das könnte eine Revanche auf höchstem Niveau geben: Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka wird beim Tennis-Turnier in Stuttgart antreten – genauso wie die Polin Iga Swiatek. Vergangenes Jahr trafen beide Spielerinnen im Stuttgarter Endspiel aufeinander und Swiatek erteilte Sabalenka eine Lehrstunde, indem sie mit 6.2, 6:2 klar das Finale für sich entscheiden konnte.

Auch die französische Gewinnerin der letztjährigen WTA-Finals, Caroline Garcia wird bei der 46. Auflage dabei sein, wie der Veranstalter mitteilte. Das Turnier gibt es bereits seit 1978, damals aber noch auf Hartplatz in der Halle von Filderstadt. 2006 folgte der Umzug nach Stuttgart.

"Ich habe mich dort immer wie zu Hause gefühlt. Vielleicht klappt es ja im dritten Versuch", sagte Sabalenka, die bei dem Event schon zweimal das Finale erreicht, aber noch nicht den Titel gewonnen hat. Letztes Jahr eben mit der klaren Niederlage gegen Swiatek.

"Wir freuen uns, unserem Publikum diese Weltstars präsentieren zu dürfen", freut sich auch Turnierdirektor Markus Günthardt auf die prominenten Namen für seine Veranstaltung. "Dass sie sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt entschieden haben, betrachten wir als großes Kompliment." Das Turnier findet vom 15. bis 23. April statt.