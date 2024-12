Race to Barcelona: Mix and Match beim Saisonfinale?

Beim Saisonabschluss der Premier Padel Tour von 19. bis zum 22. Dezember in Barcelona werden nicht die acht besten Paare, sondern die 16 bestplatzierten Spieler starten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.11.2024, 22:36 Uhr

© GEPA Pictures Arturo Coello ist natürlich längst für Barcelona qualifiziert

Für die Tennisfans ist das „Race to Turin“ ein stehender Begriff. Es geht selbstredend um die Jahreswertung, die die acht besten Einzel-Spieler auf der ATP-Tour zum Saisonfinale schickt. Und die acht besten Doppelpaare.

Auf der Premier Padel Tour ist das nun ein wenig anders. Zum einen natürlich, weil es beim Padel gar kein Einzel gibt. Und aber auch, weil sich zwar die 16 besten Spieler qualifizieren, die Partner während eines Jahres aber offenbar so oft wechseln, dass diese bei der großen Abschlusssause in Barcelona vom 19. bis zum 22. Dezember 2024 erst einmal zueinander finden müssen. Was natürlich nicht das aktuell beste Paar der Welt, Arturo Coello und Augustin Tapia, miteinschließt. Die beiden spielen das ganze Jahr über zusammen, führe das Race mit großem Vorsprung an.

Siniakova gewinnt zwei Majors - mit unterschiedlichen Partnerinnen

Alejandro Galan indes, aktuell Dritter im Race, hat seine größten Erfolge ja mit Juan LeBron gefeiert. Letzterer wiederum liegt in Sachen Punkte 2024 nur auf Position sieben.

Partnerwechsel sind im professionellen Tennis allerdings auch nicht ungewöhnlich. Man blicke nur auf die Abschlusstabelle im Doppel der Frauen: Die wird von Katerina Siniakova angeführt. Die Tschechin hat in dieser Saison zwei Majors gewonnen, allerdings mit unterschiedlichen Mitspielerinnen. In Roland-Garros siegte Siniakova an der Seite von Coco Gauff, in Wimbledon gemeinsam mit Taylor Townsend.

Es sieht also so aus, als ob die besten Profis der Welt dann doch zumeist einen Weg fänden, ihre Ausnahmestellung zu unterstreichen.