Rafael Nadal: Kein Wimbledon, kein Hamburg. Dafür: Bastad

Rafael Nadal hat seinen Sommer-Fahrplan bekannt gegeben, die Hamburger Tennisfans schauen dabei in die Röhre.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.06.2024, 15:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Denn am Hamburger Rothenbaum hatte man sich durchaus Hoffnungen auf einen Antritt von Nadal gemacht.

Der Spanier hatte bereits in Paris angedeutet, auf Wimbledon verzichten zu wollen - weil er seinem Körper einen Belagswechsel nicht zumuten wollte. Vor allem kein Hin und Her. Nach Wimbledon nämlich stehen die Olympischen Spiele an, wieder auf Sand. Eine Zwischenetappe auf Rasen wollte Nadal nicht einlegen.

Das erklärte er nun konkret. Seine Olympiateilnahme war bereits am Mittwoch bestätigt worden, dabei auch ein Doppel mit French-Open-Champ Carlos Alcaraz.

Nadal: Bastad in Vorbereitung auf Olympia

Und zur Vorbereitung hierauf wolle er im schwedischen Bastad auflaufen. Was eben auch die indirekte Absage für Hamburg beinhaltete - beide Turniere finden in der Woche vom 15. bis 21. Juli statt.

Er habe in Bastad zu Beginn seiner Karriere gespielt und eine “tolle Zeit auf und abseits des Courts gehabt”, schrieb Nadal auf Twitter.

Dass er Wimbledon verpasse, stimme ihn traurig. Aber seit seinem Aus in Paris trainiere er (weiterhin) auf Sand.