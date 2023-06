Roland Garros 2023: Achtelfinale! Elina Svitolina siegt einfach weiter

Elina Svitolina hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Anna Blinkova den Einzug ins Achtelfinale von Roland Garros klar gemacht. Dort trifft sie wieder auf eine Russin: Daria Kasatkina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 18:17 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina steht in Roland Garos im Achtelfinale

Ehemann Gael Monfils hat in der Box gezittert. Und auch Gattin Elina Svitolina hat gezittert - allerdings auf dem Court Simonne-Mathieu. Hochgeschwindigkeits-Tennis war das nicht, was Svitolina da in der Endphase gegen Anna Blinkova geboten hat. Aber immerhin erfolgreiches Tennis. Denn nach dem 2:6, 6:2 und 7:5 steht die Ukrainerin im Achtelfinale der French Open.

Dort trifft Svitolina nun wieder auf eine Russin, nämlich Daria Kasatkina, die gegen Peyton Stearns beim 6:0 und 6:1 nicht einmal eine Stunde lang Wettkampftennis bieten musste. Es wird interessant zu beobachten sein, wie sich Svitolina und Kasatkina verabschieden. Letztere gilt als eine der wenigen Kritikerinnen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Blinkova bekam von Svitolina jedenfalls keinen Handschlag offeriert.

Mit Anastasia Pavlyuchenkova steht eine weitere Ruddin im Achtelfinale. Pvyluchenkova, 2020 Finalistin in Roland Garros, bekommt es nach ihrem Drei-Satz-Erfolg gegen Anastasia Potapova mit Elise Mertens zu tun, die Jessica Pegula aus dem Wettbewerb warf.

