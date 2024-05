Roland-Garros 2024: Naomi Osaka schleppt sich zum möglichen Swiatek-Duell

Naomi Osaka ist mit einem mühsamen Drei-Satz-Erfolg gegen Lucia Bronzetti in die zweite Runde von Roland-Garros eingezogen. Wo sie wohl auf Iga Swiatek trifft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 14:21 Uhr

© Getty Images Der Aufschlag hat Naomi Osaka mal wieder herausgerissen

Ihre neue, positivere Einstellung zur Terre Battue hat Naomi Osaka möglicherweise vor einer richtig schmerzhaften Niederlage bewahrt. Denn die japanerin führte im dritten Satz gegen Lucia Bronzetti schon mit 4:0, hatte sogar eine Breakchance zum 5:0 - und musste letztlich froh sein, mit 6:1, 4:6 und 7:5 doch noch als Siegerin vom Court zu gehen.

Die kommende Aufgabe wird nun allerdings wohl die größtmögliche: Denn in Runde zwei geht es für Osaka gegen die Siegerin der Partie zwischen Iga Swiatek und Leolie Jeanjean. Die dreimalige Titelträgerin aus Polen ist da natürlich die ganz große Favoritin.

Ausgeschieden ist bei den Frauen in den frhen Matches am Sonntag dagegen die Nummer 29, Veronika Kudermetova. Für die Russin läuft es in dieser Saison nicht rund, jetzt musste sie sich Marie Bouzkova glatt mit 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Dayana Yastremska, Anfang des Jahres im Halbfinale der Australian Open, begann gegen Ajla Tomljanovic schwach, gewann aber schließlich doch noch mit 3:6, 6:3 und 6:3.