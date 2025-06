Roland-Garros 2025: Djokovic fixiert Viertelfinal-Kracher gegen Zverev

Novak Djokovic ist mit einem mühelosen 6:2, 6:3 und 6:2 gegen Cameron Norrie in das Viertelfinale von Roland-Garros 2025 eingezogen. Dort trifft der Serbe am Mittwoch auf Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 18:30 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht in Paris 2025 im Viertelfinale

Schön, wenn man sich im Tenniszirkus immer mal wieder begegnet. Es sei denn, man ist Cameron Norrie und muss sich schon wieder mit Novak Djokovic sportlich auseinandersetzen. Das macht den wenigsten Spielern Spaß. Und Norrie hätte nach der Drei-Satz-Niederlage im Halbfinale von Genf sicherlich auch nichts dagegen gehabt, im Achtelfinale von Roland-Garros gegen einen anderen Gegner als den 24-maligen Major-Champion anzutreten.

Zumal der serbische Großmeister bei Grand-Slam-Turnieren eine andere Schärfe an den Tag legt als in der Vorschlussrunde bei einem 250er-Event. Als Beweisstück A mag hier das Ergebnis von 6:2, 6:3 und 6:2 für Djokovic herhalten.

Nicht vergessen: Der bislang letzte Gegner, der Nole auf sportlichem Weg in Roland-Garros besiegen konnte, war Rafael Nadal im Jahr 2022. Vor zwölf Monaten musste Djokovic ja nach dem Sieg gegen Francisco Cerúndolo wegen einer Knieverletzung aus dem Turnier ausscheiden.

Noch dramatischer ging es in dieser Hinsicht Anfang des Jahres in Melbourne zu. Da liefert sich Djokovic im Halbfinale einen grandiosen Kampf mit Alexander Zverev. Nur um nach dem ersten Satz das Handtuch werfen zu müssen. Wieder hatte der damals noch 37-jährige Körper gestreikt.

Und nun kommt es am Mittwoch also zum 14. Treffen mit der deutschen Nummer eins. Djokovic hat im Head-to-Head die Nase immer noch mit 8:5-Siegen vorne, eine Prognose erübrigt sich fast. Beide Spieler werden bestens erholt in diesen Schlager gehen, Zverev profitierte am Nachmittag von der frühen Aufgabe von Tallon Griekspoor. Zu erwarten ist das, was der Amerikaner als ein „Pick ´em“ -Match bezeichnet: Alles ist möglich.

Die größte Herausforderung für den Sieger besteht dann aber natürlich darin, dass erst das Halbfinale erreicht ist. Und da würde laut Papierform Jannik Sinner warten. Und danach womöglich Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Kein Wunder, dass Alexander Zverev davon sprach, den schwierigsten Weg zum Titel zu haben. Aber das gilt ja auch für Novak Djokovic.

