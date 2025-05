Roland Garros 2025: Hanfmann und Marterer schaffen Qualifikation

Yannick Hanfmann und Maximilian Marterer sind in das Hauptfeld der French Open 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.05.2025, 18:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Yannick Hanfmann steht in Roland-Garros 2025 im Hauptfeld

Der Jubel war groß bei Yannick Hanfmann auf dem Court Suzanne-Lenglen am späten Freitagnachmittag. Denn der deutsche Davis-Cup-Spieler zog mit einem 6:4, 3:6 und 6:3 gegen Titouan Droguet in das Hauptfeld in Roland-Garros 2025 ein. Ein paar Stunden zuvor hatte Maximilian Marterer weniger Drama verbreitet: Der Linkshänder besiegte Federico Arnaboldi sicher mit 6:4 und 6:1.

Damit erhöht sich das Kontingent der deutschen Teilnehmer beim zweiten Major des Jahre auf fünf. Alexander Zverev geht ja als Nummer drei in das Turnier und startet gegen Learner Tien. Daniel Altmaier hat mit Taylor Fritz die wohl schwierigste Aufgabe gezogen. Und Jan-Lennard Struff bekommt es mit dem Österreicher Sebastian Ofner zu tun.

Bei den Frauen musste sich am Freitag Anna-Lena Friedsam im Qualifikationsfinale Joanna Garland mit 4:6 und 5:7 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau der Männer in Roland-Garros