Roland Garros 2025 live: Aryna Sabalenka vs. Jil Teichmann im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Jil Teichmann treffen in der zweiten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 16:15 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka trifft auf Jil Teichmann

Nach ihrem lockeren Auftaktsieg bei den French Open 2025 wartet auf Topfavoritin Aryna Sabalenka in der zweiten Runde ein Aufeinandertreffen mit der Schweizerin Jil Teichmann. Auf dem Papier sollte für die Weltranglistenerste auch diesmal nichts anbrennen.

Teichmann liegt in der Weltrangliste nur auf Platz 97 und verlor das bislang einzige Duell mit Sabalenka vor drei Jahren in Doha glatt in zwei Sätzen.

Sabalenka vs. Teichmann - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Jil Teichmann gibt es ab ca 17:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Das Einzel-Tableau bei den French Open