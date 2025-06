Roland-Garros 2025 live: Lorenzo Musetti vs. Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

Lorenzo Musetti und Frances Tiafoe treffen in Roland-Garros 2025 im Viertelfinale aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.06.2025, 15:33 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe und Lorenzo Musetti treffen zum sechsten Mal aufeinander

Mit Lorenzo Musetti war nach dem starken Frühjahr auf europäischem Sand im Viertelfinale von Roland-Garros zu rechnen. Dass Frances Tiafoe ebenfalls unter die letzten acht einziehen würde, ist dagegen eine Überraschung.

Und man sollte den US-Amerikaner keineswegs als chancenlos erachten. Denn im Head-to-Head mit Musetti führt Tiafoes mit 3:2-Siegen.

Musetti vs. Tiafoe - hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros