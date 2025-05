Roland-Garros: Alexander Zverev startet morgen auf dem Suzanne-Lenglen

Alexander Zverev wird am morgigen Dienstag das zweite Match auf dem Court Suzanne-Lenglen gegen Learner Tien bestreiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 14:47 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev spielt morgen in der Day Session

Besser eine Day Session im zweitgrößten als eine Night Session im größten Stadion. Könnte sich Alexander Zverev gedacht haben. Denn abends wird es in Paris kühl, das kommt der deutschen Nummer eins nicht besonders entgegen. Aus Sicht von Zverev kann man also sehr gut damit leben, dass er das zweite Match auf Court Suzanne-Lenglen zugeteilt bekommen hat. Gegner wird Learner Tien aus den USA sein, gegen den Zverev in Acapulco früher in der Saison verloren hat.

Den Auftritt am Abend bekam übrigens Lokalmatador Gael Monfils aufgebrummt. Der muss gegen Hugo Dellien ran.

Novak Djokovic steigt mit der dritten Partie nach 12 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier ein. Davor bestreitet Coco Gauff gegen Olivia Gadecki ihre erste Partie.

Der Dienstag geht indes schon ganz gut los: Denn auf dem Court Simonne-Mathieu wird sich Daniil Medvedev gegen Cameron Norrie wohl schon strecken müssen.

Hier der Spielplan für den Dienstag