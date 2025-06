Roland-Garros: Boisson gelingt Sensation gegen Pegula

Lois Boisson hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jessica Pegula im Achtelfinale von Roland-Garros für eine der größten Überraschungen des Turniers gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.06.2025, 15:44 Uhr

Lois Boisson steht in Roland-Garros 22025 im Viertelfinale

Was war das für ein Jubel - nicht nur auf den Tribünen des Court Philippe-Chatrier, sonder auch vor der großen Videoleinwand im Stade Roland-Garros. Denn Lois Boisson, die mit einer Wildcard in das 128er-Raster gekommen war , gewann gegen die an Position drei gesetzte Jessica Pegula mit 3:6, 6:4 und 6:4.

Boisson hätte schon im vergangenen Jahr ihr Debüt bei den French Open geben sollen, riss sich aber kurz vor Turnierbeginn das Kreuzband. Jetzt trifft sie im Halbfinale auf Murray Andreeva, die sich gegen Daria Kasatkina schon früher am Montag mit 6:3 und 7:5 behaupten konnte.

Ebenfalls schon in der Runde der letzten acht ist Coco Gauff. Die US-Open-Siegerin von 2023 gewann gegen Ekaterina Alexandrova mit 6:0 und 7:5 und wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Madison Keys und Hailey Baptiste.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros