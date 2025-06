Roland-Garros: Errani und Paolini gewinnen erstes gemeinsames Major

Sara Errani und Jasmine Paolini haben in Roland-Garros 2025 ihren ersten gemeinsamen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier geholt. Henau hier hatten die beiden vor zehn Monaten auch bei Olympia triumphiert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.06.2025, 13:35 Uhr

© Getty Images Sara Errani und Jasmine Paolini haben ihr erstes gemeinsames Major gewonnen

Die Idee, das Finale im Frauen-Doppel in Roland-Garros schon für 11 Uhr anzusetzen, war eine gute. Denn Jasmine Paolini und Sara Errani auf der einen und Anna Danilina und Aleksandra Krunic auf der anderen Seite spielten ihr Nenngeld auf dem Court Philippe-Chatrier fast bis zum letzten Cent aus. Das Ergebnis von 6:4, 2:6 und 6:1 für die beiden Italienerinnen gibt das vielleicht gar nicht her - aber einfach gewonnene Games gab es so gut wie keine.

Und so holten Errani und Paolini etwa zehn Monate nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Paris auch ihren ersten gemeinsamen Sieg bei einem Major. Für Errani ist das ja fast Standard: An der Seite von Roberta Vinci hat die Veteranin schon den Karriere-Grand-Slam vollendet. Für Jasmine Paolini indes bedeutet der Erfolg eine Premiere bei einem Major.

Im vergangenen Jahr waren die beiden ja auch schon nah dran. Mussten sich aber im Endspiel Katerina Siniakova und Taylor Townsend geschlagen geben. Die wiederum waren im Viertelfinale 2025 an Danilina/Krunic gescheitert.

Zur prägenden Spielerin am Sonntagmittag avancierte Sara Errani, die mit ihrem Positionsspiel das Tempo der Partie bestimmte. Und die an der Seite von Andrea Vavassori vor wenigen Tagen ja auch schon das Mixed in Roland-Garros gewonnen hat. Oft spielte Errani einen Lob, dem sie ans netz folgte. Und mit dem Volley unterliefen ihr kaum Fehler. Nach 2:15 Stunden Spielzeit verwerteten Errani/Paolini ihren ersten Matchball.

Hier das Doppel-Tableau der Frauen