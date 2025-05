Roland-Garros: Gasquet bekommt noch ein Match - die Griffband-Industrie atmet auf!

Richard Gasquet hat seinen endgültigen Abschied vom Tennissport noch um mindestens ein Match hinausgezögert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 09:55 Uhr

© Getty Images Der womöglich letzte Siegesjubel von Richard Gasquet als aktiver Tennisprofi

Eine ganze Branche hat am Montagnachmittag mit großem Bangen auf den Court Philippe-Catrier geblickt. Und durfte, zumindest kurzfristig, aufatmen. Denn mit seinem Erfolg über Landsmann Terrence Atmane (der übrigens ganz dringend an der Qualität seines Handschlags bei der Gratulation an eine Tennislegende - noch dazu eine französische - arbeiten solle) bekommt Gasquet noch einen Auftritt als aktiver Tennisspieler.

Und wir Normalsterblichen die Chance, dem großen Meister beim Verbinden seines Schlägergriffs zuzusehen. Wer da eine Frequenz verpasst - kein Problem. Gasquet drapiert sich bei jedem Seitenwechsel einen neuen Knubbel an sein Spielgerät.

Was indes nicht untergehen sollte: Der Erfolg gegen Atmane war der 610. Matchsieg von Richard Gasquet auf der ATP-Tour. Damit ist er auch in dieser Hinsicht ein Rekordfranzose. Dass noch einer dazukommt, ist eher unwahrscheinlich. Denn am Donnerstag geht es gegen Jannik Sinner, dem Sentimentalitäten sportlicher Natur fremd sind (der im Falle des Falles aber sicherlich auch ganz anders am Netz reagieren müssen als der ungehobelte Sportskamerad Atmane). Geschenke hat Sinner nicht zu verteilen.

Gasquet mit Blockade gegen Nadal

Aber das wird für Richard Gasquet keine Rolle spielen. Er war gerade erst zu Gast im Podcast „Nothing Major“ von John Isner, Sam Querrey und Co. und kündigte dort an, dass er mit exakt null Major-Titeln seine Karriere beenden werde. Und dass er damit leben kann.

© privat/tennisnet Richard Gasquet auf dem Titel des französischen Tennismagazins

Die Rückhand des „Tennis-Mozarts“ wird den Fans ewig in Erinnerung bleiben, ebenso wie die erstaunliche Bilanz des Veteranen gegen Rafael Nadal. 18 Siege stehen für den Spanier da auf der einen, kein einziger für Gasquet auf der anderen Seite. Und Schuld daran sei nur das zweite Treffen der beiden in Monte-Carlo 2005 (!) Gewesen. Dieses Match, so Gasquet bei „Nothing Major“, hätte er gewinnen müssen. Hat er aber nicht. Und danach wäre er gegen Nadal mit einer Blockade auf den Court gegangen.

Das wird ihm am Donnerstag nicht passieren. Wenn jemand jemals in der Tennisgeschichte wirklich nichts zu verlieren hatte, dann wohl Richard Gasquet gegen Jannik Sinner.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros