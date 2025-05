Roland-Garros: Gauff feiert Pflichtsieg, auch Keys weiter

Nach Jessica Pegula haben mit Coco Gauff und Madison Keys zwei weitere US-amerikanische Top-Frauen den Einzug in die dritte Runde geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 18:21 Uhr

© Getty Images Coco Gauff steht in Roland-Garros 2025 in Runde drei

Viel wird Coco Gauff über Tereza Valentova wahrscheinlich nicht gewusst haben. Das aber hielt die an Position zwei gesetzte US-Amerikanerin nicht davon ab, gegen die tschechische Qualifikantin einen ungefährdeten Sieg zu feiern. Gauff gewann mit 6:2 und 6:4 und spielt in Runde drei gegen Marie Bouzkova,

Schon am frühen Nachmittag war mit Jessica Pegula die Nummer drei von Roland-Garros 2025 in die dritte Runde eingezogen. Pegula gewann gegen Landsfrau Ann Li mit mit 6:3 und 7:6 (3). Jetzt bekommt sie es mit der Paris-Finalistin von 2019 zu tun: Denn Marketa Vondrousova, vor knapp zwei Jahren ja auch Siegerin in Wimbledon, gewann gegen die Polin Magdalena Frech in drei Sätzen.

Eher eilig hatte es dann noch die dritte US-Top-Frau: Madison Keys besiegte im letzen Match der Day Session auf Chatrier Katie Boulter sicher mit 6:1 und 6:3. Die Australian-Open-Siegerin 2025 kommt nun entweder gegen Victoria Azarenka oder Sofia Kenin dran.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros