Roland Garros: Iga Swiatek - glattes Ergebnis, schwieriges Match

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist mit einem 6:4 und 6:0 gegen Claire Liu scheinbar sicher in die dritte Runde von Roland Garros 2023 eingezogen. Das Ergebnis spiegelt nur bedingt den Matchverlauf wider.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2023, 17:12 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek musste sich gegen Claire Liu auch strecken

Das Ergebnis mag eindeutig sein - aber wenn Iga Swiatek für ein 6:4 und 6:0 eineinhalb Stunden Spielzeit benötigt, dann spricht das auch für ihre Gegnerin. Zwar war Claire Liu aus den USA nie so knapp dran, dass es tatsächlich eng hätte werden können. Aber Swiatek hat gerade in Roland Garros die Latte so hoch gelegt, dass man von der Polin auch spielerisch große Dinge erwartet. Als nächstes darf sie sich an der Chinesin Xinyu Wang versuchen.

Elena Rybakina, die ebenfalls in der oberen Tableau-Hälfte vertreten ist und die die alle drei Begegnungen gegen Swiatek 2023 gewonnen hat, hatte sich schon davor ihren Platz in der dritten Runde gesichert. Rybakina schlug die junge Tschechin Linda Noskova mit 6:3 und 6:3. Auch in diesem Match war der Spielverlauf enger als der Endstand es suggeriert.

