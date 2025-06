Roland-Garros Juniors: McDonald und Schönhaus erreichen das Halbfinale!

Niels McDonald und Max Schönhaus sind in das Halbfinale im Junioren-Wettbewerb in Roland-Garros 2025 eingezogen. Letzterer musste sogar zwei Matchbälle abwehren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 13:10 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Niels McDonald steht bei den Juniors in Roland-Garros im Halbfinale

Niels McDonald hat nahtlos an seinen gestrigen Erfolg gegen den an Position eins gesetzten Spanier Andres Santamarta Roig angeschlossen. Und am heutigen Donnerstag im Viertelfinale des Junioren-Wettbewerbs bei den French Open gegen den Rumänen Yannick Theodor Alexandrescou überzeugend mit 7:5 und 6:2 gewonnen. In der Vorschlussrunde trifft McDonald entweder auf den Japaner Rio Tabata oder Alexander Vasilev aus Bulgarien.

Spannender ging es beim Match zwischen Max Schönhaus und Benjamin Willwerth zur Sache. Am Ende musste ein Match-Tiebreak entscheiden, in dem Schönhaus schon mit 9:7 führte, wenige Augenblicke danach aber sogar zwei Matchbälle abwehren musste. Bis er eben doch mit 6:3, 1:6 und 7:6 (11) als Sieger vom Court 10 ging. Im Halbfinale wartet mit Ivan Ivanov nun ein junger Mann, der heute den hoch gehandelten Italiener Jacopo Vasami bezwingen konnte.

Bei den Juniorinnen war für Julis Stusek dagegen im Viertelfinale Schluss. Stusek unterlag der Österreicherin Lilli Tagger mit 0:6 und 4:6.

