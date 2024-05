Roland-Garros live: Laura Siegemund vs. Sofia Kenin im TV, Livestream und Liveticker

Laura Siegemund trifft in der ersten Runde von Roland-Garros auf Sofia Kenin. Das Match gibt es ab ca. 13 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 14:23 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund trifft in Paris auf Sofia Kenin

Schöne Aufgabe für Laura Siegemund, die gegen eine ehemalige Finalistin von Roland-Garros antreten darf. Denn Sofia Kenin hat 2020 hier das Endspiel erreicht, wenige Monate, nachdem sie in Australian ihren größten Karriere-Triumph gefeiert hatte.

Die Ausgangslage ist dennoch offen. Denn Siegemund findet auch im Einzel immer mehr zu ihrer Höchstform.

