Roland-Garros: Medvedev vergeigt Comeback, Dimitrov hat Pech

Während Daniil Medvedev nach einem 0:2-Satzrückstand und großer Aufholjagd gegen Cameron Norrie dann doch noch die zweite Runde in Roland-Garros 2025 erreicht hat, musste Grigor Dimitrov erneut wegen einer Verletzung aufgeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 15:27 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat auch gekünstelt am Dienstag in Paris

a, man darf von einem „Vintage Medvedev Match“ sprechen. Denn wieder einmal hat der Russe all das gezeigt, was ihn eben so ausmacht: Im ersten Satz servierte Medvedev bei 5:4, gab seinen Aufschlag und den nächsten auch noch gleich mit ab. Danach verlor er für eine gute Viertelstunde nicht nur die Lust, sondern auch den zweiten Durchgang.

So schmucklos wollte sich der US-Open-Champion von 2021 aus Paris dann aber doch nicht verabschieden, erzwang einen fünften Satz. Da behauptete Medvedev ein frühes Break bis zum 5:4 souverän. Nur um dann seinen Aufschlag erneut leichtfertig abzugeben. Norrie nahm das Geschenk an. Und gewann schließlich mit 7:5, 6:3, 4:6, 6:1 und 7:5.

Deutlich weniger spannend machte es Alex de Minaur beim 6:3, 6:4 und 7:6 (6) gegen den zuletzt wieder sehr starken Laslo Djere. Lucky Loser Alexander Shevchenko nutzte derweil seine zweite Chance, gewann gegen Dusan Lajovic in drei Sätzen.

Pech hatte mal wieder Grigor Dimitrov. Der Bulgare gewann gegen Ethan Quinn aus den USA locker die ersten beiden Sätze, erlitt dann aber eine Verletzung. Und gab nach verlorenem dritten Satz mal wieder auf.

