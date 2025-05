Roland-Garros: Navarro vermeidet Volldebakel, Swiatek startet erfolgreich

Emma Navarro hat am Montag in Roland-Garros beinahe die Höchststrafe kassiert, Elena Rybakina musste zittern - und Iga Swiatek gestaltete ihren Auftakt erfolgreich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 13:48 Uhr

© Getty Images Emma Navarro hat sich am Montag nicht gespürt

Was man halt so macht, wenn man sein erster Game beim Stand von 0:6 und 0:5 gewinnt: Dann reckt man schon einmal die Faust in die Höhe. Natürlich mit ironischem Unterton. Vor allem, wenn man wie Emma Navarro als Nummer neun gesetzt in das zweite Major des Jahres 2025 gegangen ist. Es sollte der einzige Spielgewinn bleiben. Denn Navarro beendete diesen Alptraum von einem Match gegen Jessica Bouzas Maneiro mit zwei Doppelfehlern.

So richtig läuft es also noch nicht für die in der Setzliste vertretenen US-Frauen. Gestern war ja bereits Peyton Stearin an Eva Lys gescheitert. Auch nicht gerade knapp mit 0:6 und 3:6.

Auf ganz andere Weise tat sich Elena Rybakina schwer. Die Kasachen, die vergangene Woche in Strasbourg endlich mal wieder ein Turnier gewonnen hat, führte gegen Julia Riera mit 6:1 und 4:2. Um dann mit viel Glück und Heimweh doch noch mit 6:1, 4:6 und 6:4 in die zweite Runde einzuziehen.

Auf dem Court Philippe-Chatrier begann derweil Iga Swiatek gegen Rebecca Sramkova ihren Versuch, auch in diesem Jahr den Titel davonzutragen. Und dieser Versuch geriet mit dem 6:3 und 6:3 erfolgreich.

