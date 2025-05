Roland-Garros: Ofner schlägt Struff in vier Sätzen

Sebastian Ofner hat das deutsch-österreichische Duell gegen Jan-Lennard Struff mit 7:6 (5), 6:3, 6:7 (5) und 6:2 gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.05.2025, 19:12 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner steht in Paris in Runde zwei

Irgendwie wurde man auf und rund um den Court 8 das Gefühl nicht los, dass es Jan-Lennard Struff und Sebastian Ofner eilig hatten. 37 Minuten bis zum Tiebreak im ersten Satz? Das erinnerte ja fast an alte Wimbledon-Zeiten, als die Ballwechsel im Grunde nur aus dem Aufschlag und einem überfordert dreinschauenden Rückschläger bestanden. Ganz so „schlimm“ war es natürlich nicht, schließlich sind Struff und Ofner formidable Tennisspieler, die auch längere Ballstaffetten in ihrem Repertoire haben.

Aber warum sich lange aufhalten, wenn man sofort Druck machen kann?

Jedenfalls schien sich nach einem Doppelfehler von Ofner zum 4:5 das Blatt in Richtung Struff zu wenden, aber der Österreicher gewann die folgenden drei Punkte und mithin den ersten Satz. Da waren die deutschen Fans, die zuvor den Überraschungssieg von Daniel Altmaier auf dem Court Simonne-Mathieu lautstark begleitet hatten, gerade auf den wenigen Plätzen auf der Tribüne angekommen.

Ofner lässt Matchball liegen

Im zweiten Akt gelang Ofner das Break zum 2:1, das ließ erst sich auch nicht mehr nehmen, servierte bis zur 2:0-Satzführung durch. Mitte des dritten Satzes wurde es zunächst bei Aufschlag Ofner haarig, dann wehrte Struff zwei Breakbälle ab. Beide Spieler wankten - aber keiner fiel.

Dennoch gab es im zwölften Spiel den ersten Matchball für Ofner - nach einem Rückhandfehler von Struff. Den ließ Ofner aber leichtfertig liegen. Der Einzug ins Tiebreak war fast ein Geschenk für den deutschen Davis-Cup-Spieler. Und jetzt ging es weiterhin extrem knapp zu, die Seiten wurden bei 3:3 gewechselt. Und tatsächlich hatte Struff nach einem schwachen Return von Ofner einen Satzball. Und den verwertete Struff.

Jetzt hätte die Partie komplett kippen können. Aber Ofner bewies starke Nerven, holte sich den vierten Durchgang mit 6:2.

Auf Court 12 wurde parallel der Gegner für die zweite Runde ermittelt. Und auch da ging es ratzfatz. Denn Karen Khachanov hielt sich mit Aleksandar Vukic nicht lange auf, gewann mit 6:4, 6:4 und 6:4.

