Roland-Garros: Raducanu sagt Teilnahme in Paris ab

Emma Raducanu verzichtete bereits auf die Qualifikation zu den French Open. Als mögliche Nachrückerin für das Hauptfeld zog die Britin nun endgültig zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.05.2024, 17:18 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu wird nicht in Paris antreten.

Emma Raducanu wird nicht beim Sandplatz-Grand-Slam von Paris aufschlagen. Was bereits in den letzten tagen viele Beobachter vermuteten, machte die US-Open-Siegerin von 2021 nun offiziell.

Da Emma Raducanu auf eine Teilnahme in der Qualifikation verzichtete, hätte sie als Nachrückerin bis zur Auslosung am Donnerstag noch auf drei Absagen hoffen müssen, um im Hauptfeld an den Start gehen zu können. Dieser theoretischen Chance schob sie nun selbst einen Riegel vor.

Raducanu zieht Vorbereitung auf restliche Saison vor

In einem Statement gab die 21-Jährige nun bekannt, dass sie auf eine Teilnahme endgültig verzichten werde und lieber an ihrer Fitness für folgenden Turniere arbeiten werde. Zuletzt spielte die aktuell 212. der Weltrangliste spielte zuletzt in Madrid und scheiterte in der ersten Runde Maria Lourdes Carle.