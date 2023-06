Roland Garros: Viertelfinale! Mama Svitolina schlägt auch Kasatkina

Elina Svitolina ist überraschend in das Viertelfinale von Roland Garros 2023 eingezogen. Die Ukrainerin gewann gegen Daria Kasatkina mit 6:4 und 7:6 (5).

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 19:16 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina am Sonntag in Roland Garros

Elina Svitolina schreibt bei den French Open weiter an ihrer märchenhaften Comeback-Geschichte. Rund acht Monate nach der Geburt ihrer ersten Tochter Skai zog die 28-Jährige zum vierten Mal ins Viertelfinale des Sandplatz-Grand-Slams ein.

"Ich könnte nicht dankbarer sein für all die Unterstützung - es ist etwas sehr Besonderes. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie sich Gael fühlt, wenn er auf dem Platz steht", sagte Svitolina unter dem Applaus der Fans nach dem 6:4, 6:4 gegen die an Position neun gesetzte Daria Kasatkina. Die Ehefrau des französischen Publikumslieblings Gael Monfils, der die junge Mutter erneut von der Tribüne aus unterstützte, kämpft in der Runde der besten Acht um ihre erste Halbfinalteilnahme in Roland Garros.

Svitolina, die anderen russischen Gegnerinnen auf der Tour zuletzt den obligatorischen Handschlag am Netz verweigert hatte, verzichtete auch diesmal auf die Geste. Zuvor hatte die Ukrainerin Kasatkina aber für ihren "Mut" gedankt, sich klar gegen den Krieg in der Ukraine zu positionieren. Der Verzicht auf den Handschlag wirkte mit Kassatkina, die ihrer Gegnerin den erhobenen Daumen entgegenstreckte, abgesprochen.

