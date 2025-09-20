Sabine Lisicki kehrt zurück - als Schauspielerin!

Die Wimbledon-Finalistin von 2013, Sabine Lisicki, zeigt sich bald mal wieder in der Öffentlichkeit - und zwar als Seriendarstellerin beim TV-Sender RTL.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 00:16 Uhr

© Getty Images Sabine Lisicki wird kurz vor Weihnachten bei RTL zu sehen sein

Wer ein Fan der TV-Reihe “Alles was zählt” bei RTL ist und gleichzeitig den Tennissport verfolgt, der wird kurz vor Weihnachten 2025 ein bekanntes Gesicht zu sehen bekommen: Denn in den Folgen 4846 bis 4848 wird Sabine Lisicki, 2013 Finalistin in Wimbledon, in der Serie Gastauftritte hinlegen. Und das in einer Rolle, die für sie wie maßgeschneidert ist: als Tennislehrerin nämlich.

Lisicki, mittlerweile 35 Jahre alt und seit etwa einem Jahr Mutter, hat laut Süddeutscher Zeitung durchaus ein bisschen Lampenfieber gehabt, schließlich waren ja Texte zu lernen. Geholfen hätten der Berlinerin indes ihre Erfahrungen aus der Mitwirkung bei einem Schul-Musical.

Während ihrer Karriere hat Sabine Lisicki jeweils vier Titel im Einzel und im Doppel gewonnen. Der größte Erfolg war aber sicherlich das Erreichen des Endspiels im All England Club, das sie etwas überraschend gegen Marion Bartoli verlor.