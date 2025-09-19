Sinners Aufschlag: Weltklasse mit Aufholbedarf

Jannik Sinner spielt eine herausragende Saison 2025 und glänzt unter anderem mit Titeln in Melbourne und Wimbledon. Doch ausgerechnet beim ersten Aufschlag liegt er statistisch gesehen nur im Mittelfeld…

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 19.09.2025, 19:41 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner beim Aufschlag

Jannik Sinner zählt aktuell neben Carlos Alcaraz zu den konstantesten Spielern auf der ATP-Tour. Dennoch offenbart ein Blick in die Statistik eine Schwachstelle: Nur rund 60,6 Prozent seiner ersten Aufschläge finden auch ins Feld. Damit rangiert er in dieser Kategorie lediglich auf Platz 54 der ATP-Tour. Spieler wie Carlos Alcaraz (64,1 Prozent) oder Alexander Zverev (71,2 Prozent) erreichen deutlich höhere Quoten. Spitzenreiter ist der Argentinier Sebastian Baez, der gemeinhin nicht primär mit seinem Aufschlag assoziiert wird, mit 71,7 Prozent.

Stabilität als Markenzeichen

Trotz dieser vergleichsweise niedrigen Trefferquote gilt Sinners Aufschlag als zentrales Element in seinem Spiel, mit dem er immerhin 92 Prozent seiner Service-Games für sich entscheidet. Diesen Wert erreicht kein anderer Spieler. Die Konstanz im Punktgewinn gleicht seine geringere Quote beim ersten Aufschlag aus und macht ihn für Rückschläger schwer berechenbar.

Topwerte beim Serve Rating

Auch in weiteren Detailstatistiken liefert der Südtiroler Spitzenwerte. Bei Punkten nach dem ersten Aufschlag liegt er mit 78,9 Prozent auf Platz drei hinter Taylor Fritz und Giovanni Mpetshi Perricard. Beim zweiten Aufschlag führt er die Tour sogar mit 59,6 Prozent an. Im sogenannten Serve Rating, das alle Aufschlagwerte kombiniert, belegt Sinner mit 296,3 Punkten den zweiten Platz hinter Mpetshi Perricard – noch vor Alcaraz, der dort lediglich den neunten Platz belegt.

Cahills Einfluss und Sinners Anspruch

Diese Entwicklung ist das Ergebnis intensiver Arbeit mit Trainer Darren Cahill, der Sinners Technik seit Mitte 2023 gezielt umgestellt hat. Experten wie Greg Rusedski loben den Umbau als anspruchsvoll, aber erfolgreich. Und Sinner selbst? Der denkt bereits über weitere Optimierungen nach. Nach seinem US-Open-Finale gegen Alcaraz kündigte er an, kleine Details beim Service anpassen zu wollen – getreu dem Motto, dass minimale Veränderungen große Wirkung entfalten können.

Hier die gesamten Aufschlag-Statistiken der ATP