Six Kings Slam: US-Youngster ersetzt Sinner für 1,2 Millionen Dollar

Jannik Sinner muss nach seiner Knieoperation auch auf die Teilnahme am Six Kings Slam in Riad verzichten. Seinen Platz übernimmt angeblich der 20-jährige US-Amerikaner Learner Tien.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 15:27 Uhr

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© Getty Images Learner Tien gehört zu den US-Hoffnungsträgern

Die Verletzungspause von Jannik Sinner hat eine prominente Konsequenz: Der Italiener wird beim Six Kings Slam, der vom 27. bis 30. Dezember in Saudi-Arabien stattfindet, fehlen. Nach seiner Operation am Knie ist auch ein Start bei den Australian Open 2027 bereits ausgeschlossen. Wann der Weltranglistenzweite auf den Platz zurückkehren kann, ist weiterhin offen. Auch seine Titelverteidigungen beim Sunshine Double in Indian Wells und Miami im März stehen vorerst auf der Kippe.

Für den Veranstalter des Six Kings Slam ist der Ausfall besonders bitter. Sinner hatte die beiden bisherigen Ausgaben des Einladungsturniers 2024 und 2025 gewonnen und dabei jeweils Carlos Alcaraz im Finale bezwungen. Das Event gehört zwar nicht zum offiziellen ATP-Kalender, lockt mit hohen Antrittsgagen und Preisgeldern aber regelmäßig die prominentesten Spieler der Tour an.

Learner Tien rückt für Sinner nach

Seinen Platz übernimmt nun Learner Tien. Der 20-jährige US-Amerikaner war bereits als Ersatz vorgesehen, nachdem Sinner zunächst für den ursprünglich im Oktober geplanten Termin abgesagt hatte. Als das Turnier wegen der angespannten Lage im Nahen Osten auf Ende Dezember verschoben wurde, kehrte der Italiener zunächst ins Teilnehmerfeld zurück. Nach seiner neuerlichen Absage bekommt Tien nun doch die Chance auf seinen Auftritt in Riad.

Der Youngster kann auf eine bemerkenswerte Saison 2026 zurückblicken. Bei den Australian Open erreichte er erstmals das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers, bei den US Open kam er bis in die vierte Runde. Im Mai gewann er zudem das Turnier in Genf und damit seinen zweiten ATP-Titel. Nach dem Halbfinaleinzug beim Canadian Open kletterte er im August bis auf Rang zwölf der Weltrangliste. Zum Saisonende fiel er allerdings auf Platz 22 zurück.

1,2 Millionen Dollar für einen Auftritt

Finanziell dürfte sich die Einladung dennoch lohnen: Tien erhält für seine Teilnahme eine Antrittsgage von 1,2 Millionen Dollar. Sportlich wartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. In der ersten Runde trifft er auf den Weltranglistenelften. Wer sich durchsetzt, bekommt es im Halbfinale mit Novak Djokovic zu tun. Damit wird das Turnier für Tien zur Gelegenheit, sich unmittelbar mit der Weltspitze zu messen.