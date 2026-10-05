Sorge um Jannik Sinner: Operation ist offenbar kein Thema

Jannik Sinner bleibt bis mindestens Anfang November die Nummer eins der Welt, ansonsten läuft beim Südtiroler derzeit wenig nach Plan. Immerhin dürfte der Weltranglistenerste um eine Operation herumkommen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.10.2026, 15:42 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner muss weiterhin pausieren

Am heutigen Montag trat Jannik Sinner seine insgesamt 92. Woche als Nummer eins der Welt an. Bis zumindest Anfang November wird der Südtiroler auch an der Spitze der Weltrangliste bleiben, das steht nach Alexander Zverevs Viertelfinalniederlage in Peking fest. Und doch hat Sinner dieser Tage nicht allzu viel Grund zur Freude.

Seit seinem Triumph in Wimbledon muss der fünffache Grand-Slam-Champion pausieren, zuletzt musste er aufgrund seiner hartnäckigen Knieverletzung seinen Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai absagen. Mittlerweile scheint nicht einmal mehr gesichert, dass Sinner 2026 noch einmal auf den Matchcourt zurückkehren wird.

Dabei würden auf Sinner mit den ATP Finals in Turin sowie dem Davis-Cup-Finalturnier in Bologna noch zwei Highlights in der Heimat warten. Klar ist aber auch, dass der 25-Jährige bei seiner Rückkehr auf die Tour nichts überstürzen wird. Schließlich warten gleich zu Beginn der neuen Saison ja die Australian Open, bei denen Sinner nach seiner Halbfinalniederlage in diesem Jahr noch eine Rechnung offen hat.

Experte riet Sinner von Operation ab

Immerhin dürfte eine Operation des lädierten Knies nun keine Option mehr sein. Einem Bericht der “Gazzetta dello Sport” zufolge soll Sinner zuletzt den Spezialisten Bertrand Sonnery-Cotte in Lyon aufgesucht haben. Der Experte, der in der Vergangenheit unter anderem die Fußballstars Zlatan Ibrahimovic und Kylian Mbappe betreute, habe demnach von einem operativen Eingriff abgeraten und stattdessen die Fortsetzung des konservativen Ansatzes empfohlen.

Zuletzt war diese Methode - das zeigt die Absage des “Asian Swings” - nicht zwingend von Erfolg gekrönt. Immer wieder soll Sinner zudem auch Trainingseinheiten ungeplant früh abgebrochen haben. Ob das bald auch für den Rest der Saison 2026 gilt, werden die nächsten Tage und Woche weisen.