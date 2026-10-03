Zverev auf dem Weg zur Nummer eins: Sinner sagt für Shanghai ab

Die Chancen von Alexander Zverev auf den Sprung an die Spitze der Tennis-Weltrangliste steigen gewaltig: Wegen anhaltender Knieprobleme hat Jannik Sinner auch seine Teilnahme am ATP-Masters in Shanghai (ab 7. Oktober) abgesagt. Das gab der derzeit im Ranking führende Italiener am Samstag in den Sozialen Medien bekannt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.10.2026, 11:33 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner wird nicht in Shanghai starten

"Leider werde ich dieses Jahr nicht wie erhofft beim Rolex Shanghai Masters spielen können", schrieb der Südtiroler: "Ich habe es immer sehr genossen, vor den Fans in Shanghai zu spielen, und es tut mir wirklich leid, dass ich nächste Woche nicht dabei sein kann." Der fünfmalige Grand-Slam-Champion, der im Juli in Wimbledon im Finale gegen Zverev triumphiert hatte, hat seit dem Finale beim Rasenhighlight kein Match mehr auf der Tour bestritten.

Der Rückstand von French- und US-Open-Champion Zverev beträgt nur noch 1370 Punkte, der Hamburger sammelt derzeit beim 500er-Turnier in Peking weitere Zähler. Mit den passenden Ergebnissen könnte er nach dem Masters in Shanghai die erste deutsche Nummer eins im ATP-Ranking seit Boris Becker 1991 werden. Auch im weiteren Saisonverlauf hat Sinner viele Punkte zu verteidigen.

So konnte er im vergangenen Jahr ja die Turniere in Wien und Paris Indoors sowie die ATP Finals in Turin für sich entscheiden. Zumindest für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle besteht aber noch Hoffnung, dass es mit einem Start von Jannik Sinner klappt - schließlich geht das Event erst in der letzten Oktober-Woche über die Bühne.