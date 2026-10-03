ATP Tokio: Alcaraz schlägt im Achtelfinale Arnaldi

Carlos Alcaraz hat im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Tokio gegen Matteo Arnaldi mit 7:6 (6) und 6:1 gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.10.2026, 08:44 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz in London

Nach seinem Auftakt-Erfolg gegen Alex Michelsen musste der Titelverteidiger in Tokio nun also gegen Matteo Arnaldi ran. Und der Italiener wehrte sich nach Kräften, hatte im ersten Satz auch Chancen, eine Überraschung zumindest anzupeilen.So musste der siebenmalige Grand-Slam-Champion einen Satzball des Italieners spektakulär abwehren. Letztlich hieß der Sieger nach 105 Spielminuten aber Carlos Alcaraz - und das mit einem 7:6 (6) und 6.1.

Alcaraz war ja zu den US Open wieder aus seiner Verletzungspause zurückgekommen, konnte dort das Viertelfinale erreichen, das er zu sehr später Stunde gegen Ben Shelton verlor. Im Laver Cup in London trug er dann allerdings zwei Siege zum Erfolg der Europäer bei.

Favoritensterben in den ersten Runden von Tokio

Nächster Gegner in Tokio wird nun Denis Shapovalov sein. Der Kanadier gewann das Linkshänder-Duell gegen Alejandro Tabilo nach hartem Kampf mit 7:5, 3:6 und 6:4.

Schon in den frühen Runde hat es in Tokio ja schon fast ein Aussterben der Favoriten gegeben: Taylor Fritz etwa musste sich Jaume Munar geschlagen geben, auch Tommy Paul, Caspar Ruud und Rafael Jodar sind nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Dass die Nummer zwei, Frances Tiafoe, gegen Arthur Fils einen schweren Stand haben würde, damit war zu rechnen. Der Franzose gewann schon gestern in zwei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio