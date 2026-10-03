ATP Peking live: Alexander Zverev vs. Juncheng Shang im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turners in Peking auf Juncheng Shang. Das Match gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.10.2026, 20:18 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev trifft heute auf Juncheng Shang

Alexander Zverev lobt sich selten selbst, mit seinem ersten Auftritt in Peking war der zweimalige Grand-Slam-Champion allerdings ziemlich zufrieden. Gegen Cameron Norrie musste Zverev zwar in ein Tiebreak, behielt aber oirt wie auch im zweiten Satz souverän die Oberhand.

Und so geht es nun also gegen Lokalmatador Juncheng Shang, der in Tenniskreisen auch als “Jerry” durchgeht. Als Belohnung winkt übrigens ein Viertelfinal-Duell mit Novak Djokovic.

Zverev vs. Shang - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Juncheng Shang gibt es ab 13 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Peking